Sono stati condannati i ladri delle slot machine. Nicola Poddighe, 31 anni di Terralba dovrà scontare una pena di due anni e due mesi mentre l'amico Vincenzo Columbu, 31 anni è stato condannato a due anni. I difensori annunciano già il ricorso in Appello.

La vicenda risale al 3 gennaio di quattro anni fa. Poddighe, Columbu insieme ad un altro amico (dipendente del circolo) entrarono in azione la notte. Dalle indagini è emerso che non c’era alcun segno di effrazione all’ingresso, l’ipotesi dell’accusa è che i tre entrarono senza problemi nel locale perché il dipendente avrebbe fatto da complice e avrebbe aperto con le chiavi. Una volta dentro portarono via 300 euro che erano nella cassa, poi forzarono due slot machine riuscendo a rubare altri 2000 euro.

Nelle indagini determinanti sono stati i filmati della videosorveglianza e soprattutto le ammissioni del dipendente. Dopo le richieste di condanna della pm Daniela Muntoni (una condanna a 10 mesi per Poddighe e a 6 per Columbu), gli avvocati difensori Fabio Costa e Rita Violante avevano sollecitato l’assoluzione per entrambi sostenendo l’assenza di prove ed elementi certi contro i due. Non c’erano testimoni, se non le dichiarazioni del dipendente, l’unico ad avere le chiavi del locale che, secondo la difesa, potrebbe aver raccontato la versione a lui più congeniale visto che aveva tirato in ballo gli amici. Il giudice Marco Mascia ha però accolto la tesi dell’accusa e sono arrivate le condanne.

