Tragedia a Terralba, dove un ciclista è stato trovato morto a bordo strada, in una cunetta. A dare l’allarme, questa mattina, un agricoltore.

L’uomo, di 49 anni, potrebbe essere stato investito e l'episodio potrebbe risalire ad almeno due giorni fa, con il cadavere da allora rimasto a bordo strada nascosto dalla vegetazione.

Dell'auto non risulta traccia.

Sul posto è atteso l'arrivo del medico legale.

