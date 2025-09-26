La scoperta
26 settembre 2025 alle 13:49aggiornato il 26 settembre 2025 alle 13:53
Terralba, ciclista trovato senza vita a bordo strada: indagini in corsoL’allarme questa mattina da un agricoltore: l’uomo potrebbe essere stato investito e l’episodio potrebbe risalire ad almeno due giorni fa
Tragedia a Terralba, dove un ciclista è stato trovato morto a bordo strada, in una cunetta. A dare l’allarme, questa mattina, un agricoltore.
L’uomo, di 49 anni, potrebbe essere stato investito e l'episodio potrebbe risalire ad almeno due giorni fa, con il cadavere da allora rimasto a bordo strada nascosto dalla vegetazione.
Dell'auto non risulta traccia.
Sul posto è atteso l'arrivo del medico legale.
- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO –
