Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Emanuele Cera ha presentato un’interrogazione per sollecitare il definitivo trasferimento della borgata di Marceddì al Comune di Terralba, come previsto dalla normativa regionale. «È inaccettabile che dopo quasi dieci anni», dichiara, «l’iter sia ancora bloccato da lungaggini burocratiche, nonostante la volontà espressa dal Comune e il sostegno normativo vigente».

Cera cita la Legge Regionale n. 35/1995 e l’art. 133 della L.R. 9/2023, che prevedono il riordino urbano e la valorizzazione del patrimonio. Il trasferimento è essenziale per avviare interventi come la bonifica dell’amianto, un albergo diffuso e iniziative a favore della pesca. «Serve solo una delibera di Giunta per restituire al territorio ciò che gli spetta di diritto», conclude Cera.

Da sottolineare come la questione sia da tempo irrisolta. Le risorse pubbliche ci sono, gli obiettivi sono stati condivisi ma resta da superare il blocco burocratico.

