Allarme a Terralba, dove da settimane non c’è traccia di Mario Saba, pastore di 73 anni.

La denuncia di scomparsa è stata fatta da pochi giorni, ma l’uomo è sparito già da settimane e nelle campagne del paese sono in corso le ricerche cui partecipano i carabinieri supportati da vigili del fuoco, Forestale, Protezione civile e barracelli.

L’uomo viveva nel suo ovile in località Candelaris: si occupa di alcune decine di pecore e sta quasi sempre in campagna, non ha frequenti contatti con i familiari. Ma i parenti, dopo non aver ricevuto notizie da settimane, hanno deciso di raggiungere l’ovile e non lo hanno trovato. Così la sorella Rosaria ha sporto denuncia ai carabinieri di Terralba.

A complicare le ricerche, spiega il sindaco Sandro Pili, il fatto che l’uomo non possieda un telefonino e il maltempo di questi giorni.

