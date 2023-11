Una fine atroce per i poveri quattrozampe, sgomento e rabbia fra gli amanti degli animali e indagini di vigili urbani e forestale per fare luce su questi casi di avvelenamento, ormai troppo frequenti. Domani saranno in azione anche i cani antiveleno della forestale.

Gli ultimi episodi sono stati registrati oggi quando una famiglia residente in via Giotto ha trovato i suoi tre gatti senza vita: morti per avvelenamento. Subito è stata presentata la denuncia alle forze dell’ordine, poco dopo una nuova segnalazione: altri tre gatti sono stati trovati avvelenati anche nella borgata agricola di Tanca Marchesa. E qualche giorno fa la stessa tremenda sorte era toccata ad alcuni cani. I casi sono stati segnalati alle forze dell’ordine, si teme che dietro questi episodi possa esserci la mano di qualcuno che odia gli animali ma che dimentica che il maltrattamento è un reato.

Tutti questi fatti stanno creando grande allarme e preoccupazione fra i residenti di Terralba che ora hanno paura persino di portare a spasso il proprio cane visto che questi casi di avvelenamento si stanno verificando con una frequenza esagerata e inaccettabile. Le indagini e gli accertamenti della polizia locale e degli agenti del corpo forestale intanto vanno avanti a ritmo serrato, la speranza è che si riesca a risalire ai responsabili di simili azioni.

