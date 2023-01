Pene sensibilmente ridotte in Appello per gli imputati del tentato omicidio di Marcello Zucca, accaduto a Flussio nell’aprile 2020. Stamattina i giudici della Corte d’Appello di Cagliari hanno condannato a otto anni Angelo Masala, a fronte dei 16 inflitti dal Tribunale di Oristano, e a 7 anni e mezzo Manuel Delogu, in primo grado era stato condannato a dieci. Sei mesi, pena rimasta invariata, infine, per Giuseppe Delogu, padre di Manuel (padre e figlio sono difesi dalle avvocate Rosaria Manconi e Antonella Piredda). Soddisfatta la difesa, in particolare l’avvocato Gianluca Aste (che assiste Masala col collega Antonio Balotacci), la cui istanza di rito abbreviato è stata accolta dal procuratore generale Michele Incani, che ha anche riconosciuto le attenuanti generiche.

L’aggressione era avvenuta nell’aprile di tre anni fa nelle campagne fra Flussio e Sagama, dove Marcello Zucca era stato colpito con una roncola e un tubo d’acciaio.





