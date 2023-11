Capire la causa della morte non è difficile: l’animale era avvolto completamente dalla plastica. Lungo la spiaggia della borgata marina di Torregrande, all'altezza del primo pontile, gli operatori dell'Area marina protetta del Sinis hanno trovato la carcassa di una tartaruga in avanzato stato di decomposizione, rimasta impigliata in materiale plastico e nylon.

La presenza della carcassa è stata segnalata poi alla Capitaneria di Porto guidata dal comandante Federico Pucci. Immediatamente è stato allertato il Comune di Cristiano per la rimozione. Sul posto sono intervenuti anche i biologi del Cres.

Un fatto triste che conferma ancora una volta la presenza della plastica nella acque dell'Oristanese, ma soprattutto la pericolosità per chi vive in mare. Sono tante le tartarughe che ogni anno vengono trovate in difficoltà a causa della plastica dai pescatori del territorio, che puntualmente poi allertano gli esperti per salvare gli animali.

© Riproduzione riservata