Piano economico finanziario TARI e la tassa rifiuti con le relative scadenze in primo piano a Ghilarza nella prima seduta del Consiglio comunale dopo l’insediamento. Per quel che riguarda il piano economico , esso prevede una spesa di 557 mila euro con un risparmio rispetto allo scorso anno di poco meno di 80 mila euro. Sulle tariffe la sindaca Eugenia Usai ha esordito: “Avremo voluto apportare delle modifiche al regolamento, ma non ci sono stati i tempi tecnici per farlo. Sappiamo che è di competenza dell’Unione dei Comuni che gestisce il servizio, ma appena possibile ci attiveremo. Ora era urgente approvare le tariffe perché ad esse è legato anche il bonus sociale. Anticipo però che è nostra intenzione chiedere una modifica del regolamento Tari, soprattutto per quel che riguarda le agevolazioni per i nuclei familiari i cui figli risultano residenti a Ghilarza, ma di fatto sono domiciliati altrove per l’università”. Questa era una delle questioni che, nella precedente legislatura, aveva contribuito alla crisi in maggioranza. Le scadenze per il pagamento della Tari sono state fissate quindi al 30 settembre, al 31 ottobre e al 30 novembre, oppure in un’unica soluzione ad ottobre. “Grazie al lavoro degli uffici è stato possibile individuare delle utenze che probabilmente non erano iscritte e questo ha portato a riequilibrare le spese”, ha chiuso la sindaca.

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