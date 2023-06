La notizia era nell' aria da qualche giorno ma ora è ufficiale. Il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Atzori si è dimesso. Lo ha fatto con una comunicazione inviata al sindaco Pier Paolo Pisu. Non è più in sintonia con lo stesso primo cittadino e il gruppo di maggioranza, ha detto. Quelle di Atzori, che in passato aveva svolto anche l' incarico di sindaco, sono indubbiamente dimissioni "pesanti" , considerato che è stato il più votato alle ultime elezioni e soprattutto dal punto di vista politico ha un bagaglio di grande esperienza. Il sindaco Pisu, che ha accettato le dimissioni, dovrà ora pensare alla sua sostituzione nell'esecutivo.

Sono le seconde dimissioni dalla Giunta in poche settimane. In precedenza aveva lasciato anche l' assessore Domenico Porcu, sostituito da Gian Luca Casula , al quale erano state assegnate le deleghe allo Sport, Cultura e Ambiente. Avvicendamento anche nei banchi del Consiglio considerato che Porcu ha lasciato anche i banchi della assemblea civica, sostituito da Fabio Zedde, primo dei non eletti della lista “Rinascita per Tadasuni” che aveva vinto le elezioni nell’ottobre del 2021. Il sindaco Pisu aveva chiarito allora come l'assessore Porcu si era dimesso per motivi di carattere personale.

