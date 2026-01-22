Nel territorio dell'Alto Oristanese il maltempo non ha provocato danni rilevanti, ma il Lago Omodeo ha restituito una quantità impressionante di rifiuti, accumulati lungo una delle sue aree più suggestive. Plastica, vetro e materiali inerti hanno trasformato il paesaggio in una scena desolante, evidenziando ancora una volta la fragilità ambientale del grande

bacino artificiale. Il sindaco di Tadasuni, Pierpaolo Pisu, informato dell'accaduto, ha annunciato un intervento immediato. «I fenomeni naturali ci mostrano quanto il nostro lago sia sporco», ha dichiarato. Il primo cittadino ha spiegato che per la bonifica verranno coinvolte la società che gestisce il servizio rifiuti per conto dell'Unione dei Comuni del Guilcier, la stessa Unione e il settore Ambiente della Provincia.

Pisu non nasconde le critiche: «Siamo in forte ritardo sul lavoro di studio avviato per la bonifica e la pulizia del lago». L'episodio, sottolinea, dimostra l'urgenza di un piano strutturale che affronta in modo definitivo l'inquinamento del bacino, troppo spesso vittime dell'incuria e dell'abbandono.

© Riproduzione riservata