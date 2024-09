Prenderà il via domani, a Masullas, il tavolo istituzionale relativo al progetto di sviluppo territoriale “C.A.S.A. Parte Montis – Cultura, Artigianato, Storia, Agroalimentare”, presentato dall’Unione dei Comuni del Parte Montis. Alle 16, nell'Aula Consiliare del Comune in via Vittorio Emanuele 51, infatti, si terrà il primo Tavolo di Partenariato Istituzionale e socioeconomico per l’avvio del percorso di co-progettazione del Progetto di Sviluppo Territoriale. L’appuntamento vedrà la partecipazione delle istituzioni locali e delle realtà economico-sociali del territorio.

L'incontro sarà un’occasione per condividere i contenuti della manifestazione di interesse presentata dal territorio e definire i prossimi passi per la stesura degli Atti Aggiuntivi.

«L'ottimizzazione della programmazione territoriale – commenta il presidente dell’Unione dei Comuni del Parte Montis e sindaco di Pompiu, Moreno Atzeni - permetterà, all’Unione dei Comuni Parte Montis, di portare a termine una serie di interventi strategici per lo sviluppo socio-economico delle nostre comunità. Complessivamente verranno realizzati 14 interventi per importo complessivo di oltre 6 milioni di euro. È il finanziamento più importante ricevuto da questa Unione».

