Nuova interpellanza del gruppo di minoranza “Uniti per Suni”, al fine di denunciare la grave situazione per la stessa sicurezza delle campagne e l’incolumità dei cittadini.

Il Comune – si legge nel documento – non ha ancora attivato il servizio antincendio per l’estate 2023 e non ha provveduto a concedere alla compagnia barracellare alcun contributo economico.

«Siamo ormai giunti alla seconda quindicina del mese di agosto – denuncia l’opposizione – e la Giunta comunale non ha adottato alcuna delibera lasciando il territorio comunale scoperto di un così importante servizio, essenziale per la pubblica sicurezza e per l’incolumità dei cittadini, anche considerando il fatto che si avvicina il mese di settembre, nel quale aumenta in genere il numero degli incendi».

«Inoltre – evidenzia il capogruppo Pier Tonio Pinna – abbiamo appreso dalla compagnia barracellare che il modulo antincendio montato nell’automezzo in dotazione alla compagnia è ormai inservibile».

