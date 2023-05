Esperimento riuscito anche per l’ultimo laboratorio con protagoniste le anziane di Busachi e bambini e ragazzi.

Organizzato dal Comune in collaborazione con le ragazze del Servizio civile e con il Sistema bibliotecario, ha costituito ancora una volta un momento ricreativo importante, coinvolgendo due generazioni diverse. I lavori realizzati a maglia e con materiali di riciclo sono andati poi, nelle scorse settimane, ad abbellire le piazze del paese, offrendo un tocco di colore e creative. Il sindaco Giovanni Orrù spiega: “Prosegue l'attività di coinvolgimento delle nostre anziane per trasmettere la loro manualità, i loro saperi, le conoscenze di una vita ai bambini e ai giovani di Busachi. Tutti i manufatti realizzati con lana di recupero sono andati ad abbellire i punti più significativi del centro abitato”.

Il sindaco prosegue: “Non ci aspettavamo tanto entusiasmo. Riceviamo tutti i giorni da parte delle nostre anziane proposte di nuove iniziative da portare avanti. Stiamo già predisponendo un altro progetto per dar seguito a questa iniziativa. Ho anche proposto all'Unione di Comuni che questa esperienza non vada perduta, ma venga diffusa in tutto il territorio del Barigadu. Abbiamo già dato la nostra disponibilità”.

