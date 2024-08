La truffa del finto carabiniere colpisce ancora a Oristano. E a raggirare l’anziana, ancora una volta, è un campano in trasferta in Sardegna. Un 31enne è stato arrestato a Castel Volturno (Caserta) in un’operazione condotta dai carabinieri di Oristano e Mondragone.

Lo schema è il solito. All’anziana arriva la telefonata di due persone che si qualificano come avvocato e maresciallo: «Sua figlia ha investito un pedone, per evitare l’arresto servono 35mila euro». Per rendere più credibile il tutto all’anziana è stato anche fatto sentire l’audio di una donna che implorava: «Aiuto, aiuto».

L’anziana, molto spaventata e confusa, si è convinta che quella fosse la voce della figlia. Poi, come da copione, la seconda fase del raggiro. Un uomo si presenta a casa spacciandosi per l’avvocato della figlia, a cui la donna consegna tutto quello che ha. Raccoglie contanti, preziosi, carta di credito con pin e telefono cellulare. Solo dopo aver parlato con la figlia si accorge che era una truffa. Quindi la denuncia e le indagini, culminate nell’arresto.

