Fordongianus. Attenzione alle associazioni nella cittadina termale. Nei giorni scorsi l’esecutivo guidato dal sindaco Serafino Pischedda ha individuato i criteri per l’assegnazione dei contributi, dividendo le associazioni in comparti.

Nel comparto A rientrano le associazioni che portano avanti attività sociali, assistenziali, di solidarietà, attività culturali e di valorizzazione del patrimonio storico e tradizionale, attività di protezione civile e difesa dei diritti ed anche attività dirette a favorire l’occupazione locale e lo sviluppo economico. Nel comparto B invece quelle che promuovono attività sportive e legate al tempo libero. Per entrambe fissato nel 60% il contributo ordinario.

Per quelle del comparto A le somme restanti saranno suddivise fra tutte le associazioni che garantiscono una quota di cofinanziamento. Per il comparto B si terrà conto anche delle attività organizzate in ambito giovanile, delle trasferte e partecipazioni a campionati. Per il comparto A le risorse ammontano a mille euro, a 3.700 per il comparto B.

Ora entro il 28 febbraio sarà pubblicato un bando rivolto alle associazioni: potranno avanzare proposte per la realizzazione di manifestazioni, dettagliare il piano finanziario e richiedere il contributo al Comune.

