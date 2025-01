Per il 2025 l’esecutivo guidato dal sindaco Domenico Gallus a Paulilatino sceglie di tenere invariate le tariffe per la celebrazione dei matrimoni e di fissare in 100 euro la cauzione da versare. In particolare resta gratuita, in orario di servizio, la celebrazione del matrimonio nell’aula consiliare sia per i residenti che non.

Se le nozze verranno celebrare in orari fuori da quelli di servizio le tariffe sono pari a 200 euro per i residenti e a 700 euro per i non residenti. La scelta di Santa Cristina come location costerà 200 euro ai residenti e 700 ai non residenti. La Giunta ha inoltre stabilito di confermare per l’anno 2025 l'importo del rimborso dovuto per spese di ricerca, visura e riproduzione per il rilascio di copia di diversi atti comunali: l’importo varia a seconda del documento richiesto. Nessuna novità neppure sul fronte delle tariffe per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, del canone di occupazione, e dell’autorizzazione a spazi pubblicitari: gli importi dovuti restano uguali a quelli dello scorso anno.

