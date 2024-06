Attività sportive, workshop, solidarietà, prevenzione, talk e approfondimento di tante tematiche.

Domani inizia la tre giorni di Power Of Sport, evento sportivo inclusivo che porta la firma dell’associazione Sea Scout.

Torregrande diventa il centro della grande festa che coinvolge numerosi atleti paralimpici e non, tante associazioni sportive e benefiche, enti pubblici e privati.

Il via alla lunga maratona di sport sarà dato dalla traversata “Nuotiamo Insieme con Nieddittas”, una staffetta che coinvolgerà San Giovanni di Sinis e Torregrande. Spazio anche ai talk e agli approfondimenti delle diverse attività attraverso gli workshop con gli esperti di ogni settore.

Nel ricco calendario c’è una tappa del Campionato Nazionale in acque libere Fisdir, e poi si giocherà a volley, rugby, handball, skymano, si potrà tirare di scherma, praticare la subacquea, il baskin, la bike, il surf, sup, il lancio del vortex, e ci saranno i percorsi sensoriali.

Si potrà giocare a tennistavolo, e con l’arco.

Ospiti di questa tre giorni anche alcuni rappresentanti della Nazionale Italiana di Surf Paralimpico.

Rita Taris, presidente Sea Scout: «Viviamo ogni giorno a stretto contatto con i ragazzi e le ragazze protagonisti di Power of Sport, dal 28 al 30 giugno accoglieremo anche tanti ospiti e sarà, ancora una volta, l’occasione per dimostrare che la pratica sportiva e le differenze sono un valore aggiunto ed estremamente positivo per tutti».

Ma non solo sport: anche sensibilizzazione e prevenzione. Sono altri due importanti pilastri di Power of Sport che in questa edizione ospiterà l’associazione Donatori Nati della Polizia di Stato, che grazie alla presenza di un’autoemoteca potrà svolgere l’attività di raccolta del sangue grazie alle donazioni di quanti vorranno farlo.

L’Associazione Komunque Donne sarà presente con un ecografo e del personale medico che potrà effettuare dei controlli preventivi al seno.

La Fondazione Mazzola garantirà la presenza di un innovativo macchinario utile alla prevenzione di alcune patologie. Tutte queste iniziative sono gratuite e non necessitano di prenotazioni.

