Condanne pesanti nel processo per le spese allegre nella gestione del Gal Terre Shardana.

Il collegio dei giudici, presidente Carla Altieri a latere Marco Mascia e Federica Fulgheri, ha emesso quattro condanne.

L’ex presidente Antonello Solinas è stato condannato a nove anni e due mesi; una condanna a 3 anni e 6 mesi per la moglie Monica Deias; 3 anni e due mesi per l’ex direttore Maurizio Cucchiara; 3 anni e un mese per il consulente Valentino Brunzu. Assolta con formula piena la consulente Tiziana Tirelli, difesa da Mario Gusi.

L’inchiesta della procura di Oristano aveva ipotizzato spese anomale del Gal: sarebbero stati utilizzati fondi pubblici uffici per un soggiorno in Riviera del Corallo, il pagamento di fatture per il rimessaggio di imbarcazioni, sino all'acquisto di 800 chili di casizolu (per un valore di oltre ottomila euro).

Le difese hanno sempre respinto le accuse del Pm Armando Mammone.

