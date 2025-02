Sessanta maggiorenni e 13 minorenni arrestati in flagranza o sottoposti a fermo per reati contro la persona (compreso il tentato omicidio), il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. Altri 142 giovani denunciati per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, tra loro 29 minorenni.

Sequestrati gioielli e cellulari rubati, armi, droga e individuati 600 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica, anche contro appartenenti alle Forze di Polizia, nonché all'uso delle armi da fuoco e da taglio, che saranno segnalati alle competenti Autorità giudiziarie per l'eventuale oscuramento.

È il bilancio della maxi operazione condotta dalla Polizia di Stato, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, finalizzata al contrasto della criminalità giovanile. Controllati, soprattutto in aree di spaccio e della cosiddetta “movida”, circa 13.000 giovani, di cui 3000 minorenni.

Poliziotti in azione in Sardegna anche in provincia di Oristano, dove un giovane è stato arrestato per il possesso di oltre un chilo di marijuana, mentre altri due sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli gli agenti della questura oristanese hanno sequestrato diverse dosi di cocaina, alcuni spinelli e un coltello a serramanico.

Nella provincia di Oristano, come disposto in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, la squadra mobile della questura, con il reparto prevenzione crimine Sardegna e le unità cinofile della guardia di finanza, ha controllato complessivamente 121 veicoli e identificato 458 persone fra le quali 85 minorenni che sono stati intercettati nei luoghi di aggregazione di Oristano e Cabras.

Nel corso dell’operazione sul territorio nazionale agenti anche in 2 istituti scolastici e 23 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, nonché in diversi luoghi di aggregazione come piazze, giardini pubblici, aree limitrofe alle stazioni ferroviarie, centri commerciali, esercizi commerciali.

Nel corso delle perquisizioni, in cui sono stati recuperati numerosi oggetti provento di furto, tra cui collane d'oro, cellulari e 50.000 euro in contanti, sono state sequestrate 8 pistole, di cui 2 a salve e 1 da soft-air modificata, un fucile a canne mozze, un silenziatore e munizionamento di diverso calibro, 15 coltelli e diversi oggetti tra cui una mazza di ferro riadattata a mazza da baseball, 1 rompi ghiaccio e 1 spray urticante.

Sono stati sequestrati 2 kg di cocaina, 10 kg di cannabinoidi e quantitativi di sostanze stupefacenti e psicotrope idonee a produrre circa 350 dosi tra eroina, shaboo, ecstasy e anfetamine.

