A Sorradile si fa più vicina la realizzazione della struttura ospitale dedicata ad anziani autosufficienti che verrà realizzata nella Casa Carta, un immobile storico acquisto anni addietro dal Comune.

Se ne parla dal 2019, ma una serie di vicissitudini hanno rallentato l’avvio del cantiere. Ora qualcosa si muove e l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giampaolo Loi ha recentemente programmato in Consiglio una quota di avanzo vincolato di oltre 200 mila euro come cofinanziamento per dare corso ai lavori.

A disposizione dell’Ente pubblico circa un milione e 800 mila euro.

«Essendo un importo consistente abbiamo chiesto alla Provincia di procedere», spiega il sindaco. Quindi aggiunge: «È sicuramente una struttura importante, che consentirà ai nostri anziani, ma anche a quelli in arrivo da altri territori, di poter avere una struttura molto bella, vicino alla piazza in modo che possano fare anche vita sociale. Sono 22 posti letto con camere con bagno. Non ci sarà una cucina, i pasti verranno portati dall'esterno. C’è anche un ampio cortile. Ovviamente consentirà anche nuove opportunità lavorative, senza contare l’indotto che si creerà attorno. La tabella di marcia prevede la conclusione dei lavori per fine anno».

© Riproduzione riservata