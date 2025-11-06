Paura nel primo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale 15, a pochi chilometri da Sorradile, dove un’auto è uscita di strada finendo in un terreno sottostante.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14.40: per cause ancora da accertare, un uomo alla guida di una Fiat Panda, diretto verso Sorradile, ha perso il controllo del mezzo poco prima di una curva, precipitando per circa due metri e mezzo sotto il livello della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco del distaccamento di Abbasanta, che hanno aiutato il conducente a uscire dall’abitacolo, affidandolo poi alle cure del personale del 118.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Oristano in codice giallo, ma le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

