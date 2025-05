A Sorradile l’amministrazione guidata dal sindaco Giampaolo Loi, anche quest’anno sceglie di istituire due borse di studio per i ragazzi del paese.

Per la scuola secondaria di primo grado c’è un bonus da 200, 150 e da 100 euro. Per le superiori, invece, da 400, 200 e 100 euro.

«L’impegno nello studio assume un profondo significato sociale e culturale ed è alla base del progresso della nostra comunità», si sottolinea nella delibera, «l’amministrazione ritiene l’accesso allo studio un fattore essenziale per lo sviluppo sociale e ritiene opportuno sostenerlo con tutti i mezzi a sua disposizione compreso il sostegno economico per i più meritevoli». Per l’assegnazione si terrà conto dell’Isee e della media scolastica.

