A Solarussa l’acqua ancora non è potabile. Il sindaco Mario Tendas però ha deciso, per tranquillizzare i cittadini, di spiegare perché la Asl ha segnalato al Comune la non conformità dell’acqua.

«Sulla base delle informazioni ricevute da Abbanoa, gestore unico del servizio idrico, il problema è sorto a causa di un blocco dell’erogatore dell’ipoclorito di sodio, il disinfettante insomma, e l’acqua immessa in rete era sprovvista del cosiddetto cloro attivo. Per risolvere il problema Abbanoa ha prontamente sistemato e riparato l’erogatore assicurando la presenza del disinfettante», spiega Tendas. «L’acqua non è ancora ritenuta potabile perché, se Abbanoa è l’unico ente abilitato a dare il giudizio di potabilità dell’acqua, è la Asl che deve svolgere nuovi prelievi e nuove analisi».

Il primo cittadino spiega inoltre che l’acqua può essere usata anche per scopi alimentari: «Bisogna farla bollire. Con l’ebollizione l’eventuale presenza di batteri verrebbe eliminata. Si evidenzia, peraltro, che il problema non interessa la borgata agricola di Pardu Nou che dispone di una linea distinta e separata da quella di Solarussa». Dal Comune di Solarussa fanno sapere inoltre che l’autobotte continuerà ad essere presente ogni giorno, dalle 9 alle 15, fino a quando sarà emesso un nuovo certificato di potabilità.

