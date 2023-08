Graziella Madau, commissaria di Soddì nel 2017, prende il posto nelle fila della minoranza del consigliere dimissionario Mario Murgia. Convalidata la nomina l’aula ha proceduto con l’esame dei successivi punti all’ordine del giorno. Confermate le aliquote Imu: la scelta è stata quella di non aumentarle per non gravare sui cittadini.

All’attenzione del Consiglio alcune variazioni al bilancio. Tra le voci di rilevo illustrate dal sindaco Franco Mascia, 24 mila euro in aumento per gli incentivi energetici, 53 mila euro di fondi che potranno essere assegnati ai cittadini per la ristrutturazione di immobili. Previste anche maggiori spese per lo smaltimento dei rifiuti. “Per quest’anno abbiamo provveduto a coprire con fondi di bilancio, vedremo cosa si potrà fare per il futuro”, ha chiarito il sindaco.

Il Comune dovrà spendere anche 13 mila euro per la rimozione di inerti e rifiuti speciali. La Madau ha chiesto chiarimenti e poi contestato l’operato del Comune sull’erogazione di fondi per degli eventi. Per l’ex commissaria sarebbero stati assunti impegni senza aver prima stanziato le somme. Per il sindaco invece queste erano già presenti in altri capitoli e la variazione prevedeva solo un incremento. Contestato dalla Madau anche la scelta del sindaco di tenere la responsabilità del servizio finanziario.

