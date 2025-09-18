Due giorni di appuntamenti animeranno la piccola comunità di Siris nel fine settimana. Sabato 20, organizzata da Legambiente e il Comune, appuntamento con “Puli-Amo-Siris”, che fa parte dell’iniziativa “Puliamo il Mondo”. L’attività è aperta a tutta la popolazione e prenderà il via alle 9, da via Nazionale. Il programma prevede la consegna del Kit e, a seguire, la pulizia del territorio comunale. A seguire, alle 11.30, un piccolo rinfresco.

Per informazioni si può contattare il Comune via e-mail (indirizzo serviziosocialesiris@gmail.com) o telefonicamente (0783990208).

Domenica 21, dalle 8.30, la quarta edizione della “EscursionTrail”, nella località di “Inus”. Organizzata dall’associazione “Arrogapignoi” di Uras, sarà l’occasione per gli amanti della mountain bike e della camminata in natura di apprezzare quelli che sono i sentieri della montagna di Siris. In MTB previsti due tracciati: il primo da 32 chilometri, con un dislivello di 1100 metri e il secondo da 23, con 650 metri di dislivello. Per quanto riguarda la camminata, il percorso sarà da 8 chilometri. Attesi centinaia di partecipanti, per una manifestazione che mette in mostra le bellezze del territorio.

