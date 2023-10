Il Comune di Siris ha pubblicato un avviso pubblico per il diritto di raccolta delle olive, e contemporanea cura delle piante, prodotte dagli alberi di proprietà comunale per l’anno 2023. Nello specifico, verranno assegnate le piante di piazza San Vincenzo, via San Vincenzo e via Olbia. Il diritto di raccolta è concesso unicamente ai residenti, dal mese di settembre al mese di gennaio dell’anno successivo. La raccolta comporta, a carico dei richiedenti, l’onere del taglio dei rami secchi, della pulizia e dello smaltimento delle foglie e delle ramaglie.

Tutte le operazioni (raccolta e potatura) dovranno terminare entro il mese di febbraio 2024. Le domande dovranno pervenire al Comune, in busta chiusa sigillata, contenente il modulo allegato richiesto (presente nel sito istituzionale del Comune), entro le ore 12 di lunedì.

