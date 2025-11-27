Sabato 29 novembre, a Sini, appuntamento all’insegna della natura e degli alberi.

Organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro loco e il CEAS Sini “S’Eremida”, si terrà la “Giornata dell’albero – Passeggiata Ecologica”. Una mattinata dedicata a grandi e piccoli. Il programma prevede, per quanto riguarda la passeggiata, alle 8.30 il raduno nel Parco della Pace. Alle 9 la consegna dei materiali e la partenza dei gruppi. Alle 12 il ritrovo e la piantumazione degli alberi nell’area verde della zona PEEP. Alle 13 il pranzo a cura della Pro loco.

Per i più piccoli, invece, dopo il raduno nel Parco della Pace, dalle 9.15 prenderanno il via le attività nella ludoteca. Alle 10.30 il via al laboratorio del CEAS, fino al ritrovo per la piantumazione nell’area verde del PEEP. Le iscrizioni si potranno effettuare entro giovedì 27 novembre nei locali del municipio.

© Riproduzione riservata