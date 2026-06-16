A Sini, atto finale del progetto “Fare Insieme”. Mercoledì 17 giugno, si conclude l’iniziativa di volontariato sociale per cittadini stranieri del Centro di Accoglienza Secondaria (CAS) “Imparis”. L’iniziativa, promossa dalla Regione e realizzata dalla Cooperativa Sociale Imparis, rientra nell’ambito dei percorsi di volontariato sociale rivolti ai titolari e richiedenti protezione internazionale ospitati nei CAS. “A Sini – affermano dalla Cooperativa - sono stati impiegati 6 ragazzi che hanno svolto, in collaborazione con il Comune, lavori di pulizia all’interno del centro abitato, 5 ore al giorno per 2 volte la settimana, da febbraio fino a fine maggio”. Un progetto per favorire integrazione, partecipazione attiva e crescita personale dei cittadini stranieri attraverso azioni concrete a beneficio della collettività. I volontari hanno collaborato nella cura degli spazi, creando relazioni positive con la popolazione e migliorando il benessere del territorio. Il programma di mercoledì prevede, alle 8.30 una passeggiata ecologica. Alle 11, nell’aula consiliare, la consegna degli attestati ai volontari che hanno preso parte al progetto. Interverranno il sindaco Andrea Carracoi, Biagino Atzori rappresentante di “Imparis”, e Gabriele Mereu dell’assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione. Al termine un momento conviviale. “Il progetto – concludono dalla Cooperativa – ha dimostrato come il volontariato possa diventare uno strumento efficace per costruire ponti, favorire la conoscenza reciproca e valorizzare il contributo dei cittadini stranieri all’interno della comunità”.

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