A Sini, il prossimo 25 aprile, si ripete il tradizionale appuntamento di primavera con la “Sagra de Su Pani Saba”. La 28sima edizione è organizzata dalla Pro loco, in collaborazione con il Comune e la Regione Sardegna.

Nel piccolo paese di 500 abitanti su “Pani Saba” è il dolce tipico della tradizione, che viene preparato secondo un’antica tradizione che si tramanda da generazioni. Da secoli la preparazione de “Su Pani Saba” è legata la culto di San Giorgio Martire.

«Ancora oggi – affermano gli organizzatori – si usa preparare il dolce per donarlo al santo, dopo l’offerta il dolce viene venduto ed il ricavato utilizzato per la manutenzione della Chiesa». La sagra rappresenta l’evento principale della comunità; all’interno del centro storico di Sini vengono allestiti gli stand dove si mostrano le tecniche di preparazione del dolce e nel quale è possibile degustarlo. Non solo, presenti anche i prodotti enogastronomici locali (presenti non solo i prodotti di Sini, ma anche quelli di Segariu, Albagiara, Curcuris, Uras, Gesturi, Pompu e Lunamatrona) e sarà possibile ammirare le aree di pregio culturale del paese.

Il programma della festa prevede al mattino, dalle 10, l’apertura degli stand. Dalle 10.30 la degustazione de “Su Pani Saba” e la rievocazione de “Sa coja Antiga Sinesa”, seguita dalla dimostrazione sulla lavorazione e cottura de “Su Pani”. Al pomeriggio, dalle 15, ancora dimostrazioni e sfilata di gruppi folk e auto d’epoca.

