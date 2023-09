Domenica, a Sini, una nuova giornata dedicata all’ambiente ed alla tutela del territorio. La manifestazione nazionale di Legambiente “Puliamo il Mondo” farà tappa ancora una volta nel centro dell’Oristanese.

Il tema di quest’anno sarà “Per un clima di pace” e la giornata avrà il sostegno dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Biagio Atzori, e dalla Pro loco del paese. Il programma prevede, alle 8 il ritrovo in piazza Martiri di via Fani e conseguente organizzazione dei gruppi di lavoro per la pulizia del territorio comunale.

Attività che durerà fino alle 13, quando è previsto il pranzo presso la località “Mobiu”. Ci si potrà iscrivere presso gli uffici comunali, durante gli orari di apertura, nella sede della Pro loco o anche tramite WhastApp ai numeri 3217172421/ 3496831578/ 3404567849. La giornata rientra nella campagna di volontariato promossa da Legambiente e rivolta a cittadini, associazioni, scuole e amministrazioni comunali per combattere tutti insieme la piaga dei rifiuti abbandonati.

