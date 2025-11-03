Si rinnova a Sini l’appuntamento con la “Festa dell’Olio”. L’iniziativa, in programma domenica 9 novembre, è proposta da Comune Pro Loco Sini, in collaborazione con l’Agenzia regionale LAORE. Un programma che si snoda lungo tutto la giornata. A partire dal mattino, quando alle 9.30, nell’aula consiliare del Comune, è in programma il convegno “Dal campo alla bottiglia. L’olio, qualità e i fattori che la influenzano”, curato dal dottor Efisio Sanna, Perito Agrario di LAORE. Dopo il “Coffee Break”, prende il via, alle 11.30 dal Parco della Pace, la “Camminata tra gli olivi: visita all’Olivo Millenario e tour dei secolari”. Alle 13 la pausa per il pranzo, a cura dell’Associazione “Coriccheddos Sardegna”.

Alle 15 il laboratorio di saponificazione, a cura di Ilaria Pisu, mentre alle 16.30 è prevista la visita al frantoio delle Sorelle Figus. Alle 17 spazio alla “Bruschettata” e ai balli della tradizione con il fisarmonicista Ignazio Mura, in Piazza Eleonora d’Arborea. Alle 18 chiusura con le premiazioni del contest di pittura “Sini dipinta in un immagine” e fotografia “Sini in uno scatto”.

