Villaurbana, si chiude martedì 11 agosto il ciclo di incontri dedicato a Grazia DeleddaTre gli appuntamenti tra luglio e agosto
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Si chiuderà martedì 11 agosto, a Villaurbana, il ciclo di incontri della Biblioteca comunale dedicato alla figura di Grazia Deledda. Tre gli appuntamenti tra luglio e agosto, che hanno accompagnato gli utenti nelle letture condivise di alcuni dei testi della scrittrice nuorese, premio Nobel per la Letteratura.
Il terzo e ultimo evento in programma sarà ospitato dalla Casa del Pane, a partire dalle 21.30. Per l’occasione, Milena Musu dialogherà con Monica Tronci Pau, nella presentazione del libro “Nell’azzurro delle novelle mie”, Grazia Deledda si racconta.
Un "appassionato" e "appassionante" racconto in prima persona della scrittrice sarda premio Nobel per la letteratura. «Un'occasione preziosa – fanno sapere dalla biblioteca - per avvicinare tutti noi, suoi conterranei, alla "potenza" della sua scrittura portatrice di messaggi universali».