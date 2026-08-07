Il Consiglio comunale ha approvato il riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da una sentenza esecutiva del Tribunale di Oristano, che ha condannato il Comune al pagamento complessivo di poco più di 18 mila euro . La somma, già pignorata presso il tesoriere comunale riguarda in particolare 17.945 euro in favore di Fastweb (ex Vodafone) e 372 euro per imposta di registro. La delibera, votata con 12 favorevoli della maggioranza e l’astensione della minoranza presente, richiama l’articolo 194 del Testo unico degli enti locali, che impone agli enti il riconoscimento dei debiti derivanti da sentenze esecutive. La giurisprudenza ribadisce infatti che, in questi casi, il Consiglio non ha margini di discrezionalità: il debito deve essere riconosciuto integralmente, essendo vincolato dalla decisione del giudice. Il provvedimento dà atto che l’esecuzione è già avvenuta e che il debito rientra pienamente nelle previsioni normative.. La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, con trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, come previsto dalla normativa. Un passaggio obbligato, che chiude formalmente la vicenda contabile e consente all’ente di riallineare il bilancio nel rispetto delle procedure.

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