La giunta comunale di Bauladu, (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) presieduta dal sindaco Ignazio Zara, ha approvato il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per i lavori di "Completamento della strada di San Sebastiano". L'intervento, dell'importo complessivo di 100 mila euro, è finanziato con contributi regionali.

L'approvazione del progetto arriva dopo la conclusione positiva della conferenza di servizi, che ha permesso di acquisire i pareri e i nulla osta degli enti coinvolti. Manca solo quello dell’Anas, ma l'amministrazione ha preso atto che il documento verrà formalmente recepito all'interno della fase, successiva, di progettazione esecutiva. Già stanziati gli importi per la verifica di interesse archeologico, affidata alla cooperativa Musarte.

Il ruolo di Responsabile unico del progetto (Rup) è ricoperto dal geometra Teresa Valerio. La delibera è stata infine dichiarata immediatamente eseguibile per consentire di avviare tempestivamente le fasi successive dell'appalto nel rispetto dei tempi imposti dal finanziamento.

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