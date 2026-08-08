Sono complessivamente 450 mila euro le risorse a disposizione dell’amministrazione comunale sul fronte delle infrastrutture per due interventi significativi da realizzare nel comparto della riqualificazione del territorio la viabilità rurale. Ad annunciarlo è il sindaco Salvatore Pes che evidenzia l’importanza di queste opere in un settore considerato strategico per la sicurezza, l’accessibilità e il sostegno alle attività agricole del paese.

«Il primo intervento - evidenzia il sindaco - riguarda le località Lacunas–Iscudu, per un importo 150 mila euro. Il finanziamento arriva dal fondo ministeriale voluto dal ministro Salvini, che negli ultimi tre anni ha permesso lavori per oltre 92 milioni in 715 Comuni italiani. In provincia di Oristano solo tre interventi sono stati ammessi, tra cui quello di Sedilo. Il secondo intervento – sottolinea Pes- interessa le aree rurali di Mindalai/Su Fangu/Orzanghene e Nuraghe Ruiu/S’Isposu, con un investimento di 300 mila euro finanziato tramite il Piano Strategico della PAC 2023- misura dedicata alle infrastrutture agricole e allo sviluppo socioeconomico delle aree rurali. Anche in questo caso la selezione è stata molto rigorosa perchè in provincia di Oristano sono stati finanziati solo sei Comuni su 57».

Le opere prevedono manutenzione straordinaria, miglioramento della percorribilità, maggiore sicurezza e una gestione più efficiente delle acque meteoriche, contribuendo alla conservazione del patrimonio viario rurale e al collegamento tra aziende, fondi e aree produttive. «Seguiremo con attenzione l’esecuzione dei lavori conclude il sindaco - per garantire qualità e tempi certi. Entro l’anno, con fondi di bilancio, verranno avviati ulteriori interventi di messa in sicurezza dei tratti più compromessi della viabilità rurale».

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