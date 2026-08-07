Ritornano, sabato 8 agosto, a Ruinas e Sini, gli appuntamenti dell'estate all'insegna della socializzazione. A Ruinas, spazio per la Festa dell’Emigrato. Evento atteso dalla comunità ruinese, in quanto permette l’incontro tra cittadini che vivono il paese tutto l’anno e coloro che ritornano solamente per trascorrere le vacanze nel periodo estivo.

La manifestazione è organizzata dalla Pro loco, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Negli spazi che verranno adibiti in piazza Nuova, a partire dalle 20, il via alla serata con la cena d’estate. Per poter partecipare alla cena è prevista una quota di partecipazione (10 euro), mentre per i ragazzi fino ai 17 anni sarà gratuita.

Al termine della cena, alle 22, spazio alla musica con il live dei “Funk Cake”. A Sini, invece, a partire dalle 20.30, la “Cena Sociale”. Le lunghe tavolate saranno accolte dalla centrale piazza Eleonora di Arborea, dove si gusterà un menù completo (antipasto, primo, secondo, contorno, dolce, vino e acqua). Nel corso della serata anche musica e tombolata.

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