Tempo di festa a Boroneddu e Busachi dove le comunità si apprestano a vivere intensi momenti di aggregazione. A Boroneddu si festeggia il patrono San Lorenzo. Dal primo agosto, tutte le sere, sono state celebrate messa e novena e sarà così anche oggi alle 17, mentre domenica alle 10. Lunedì invece alle 11 si terrà la processione seguita dalla messa. I festeggiamenti civili si aprono domenica 9 agosto con il gruppo “Fantasias de ballos”.

Lunedì 10 la cena sotto le stelle, seguita da una serata in compagnia del gruppo Poesias. A Busachi ad animarsi è invece il novenario di Santa Susanna a pochi chilometri dal paese. Tutte le sere alle 18,30 messa e novena. Lunedì 10 la processione con il simulacro della Santa sarà accompagnata dai cavalieri. Seguirà la messa alle 18,30. L’11 prima messa alle 8 in parrocchia e alle 10 nel novenario. I festeggiamenti civili proseguono domenica 9 agosto con l’esibizione alle 22,30 del gruppo “Tieni il tempo” con il tributo agli 883.

Lunedì 10 la scena sarà per il gruppo etnico “A Bratzos tentos”. Ricco il programma della giornata dell’11 agosto. Nel novenario campestre si inizia alle 17,30 con animazione per i bambini, alle 22,30 serata di cabaret con il sindaco di Scraffingiu, il nuovo spettacolo di Alessandro Pili.

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