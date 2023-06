Gli ex consiglieri regionali Antonello Peru e Angelo Stochino e l’ingegnere Salvatore Pinna sono stati rinviati a giudizio per induzione indebita nell'ambito dell'inchiesta Sindacopoli sugli appalti pilotati per il tratto della Sassari Olbia.

I tre il prossimo 9 novembre dovranno comparire davanti al giudice.

Il giudice Salvatore Carboni ha dichiarato il non luogo a procedere e l’assoluzione perché per alcuni dei reati contestati è intervenuta la prescrizione.

C’è l’impossibilità di formulare una ragionevole previsione di condanna per Rinaldo Arangino, Francesco Chessa, Pietro Crobu, Paolo Manca, Francesca Mulvoni, Gianmaria Pintori, Alessandra Piras, Gian Paolo Porcu, Roberto Zedda, Sergio Serra, Giovanni Zallocco, Girolamo De Sanctis, Carlo Bernardini, Giovanni Piero Cassitta, Fulvio Maurizio Pisu, Agostino Sandro Urru, Marco Melis, Vitale Pili e Giampaolo Gamberini.

