Giornata culturale speciale domani sabato 12 luglio )per la comunità sedilese, con due appuntamenti di grande valore simbolico e artistico. Alle ore 10.30, davanti all’ingresso del palazzo comunale, vicino alle bandiere dell'Ardia, verrà benedetto lo stemma del Comune scolpito su un blocco di basalto, realizzato e donato dallo scultore locale Costantino Fancello,

A fare gli onori di casa il sindaco Salvatore Pes e l’amministrazione comunale. L’opera nasce ispirandosi alla rivista Logos, pubblicata annualmente dall’associazione archeologica Iloi: “Per mesi ho avuto davanti agli occhi il retro della copertina con gli stemmi della Provincia e del Comune. Da lì è nato tutto”, spiega Fancello.

Rientrato in Sardegna dopo trent’anni in Svizzera, ex dipendente comunale, ha sempre coltivato la passione per la scultura, trasmessa dal padre. A lui si devono opere come la croce all’ingresso del santuario di San Costantino, il monumento ai Caduti e la targa dedicata a Pasquale Cocco, martire delle Fosse Ardeatine.

A seguire presso l’ex museo dell’Ardia in piazza Spano, si terrà la cerimonia di chiusura della mostra del maestro Pierdomenico Cabras, alla presenza delle prime bandiere dell’Ardia Leonardo Pes a cavallo e Mauro Pireddu a piedi. L’esposizione ha riscosso grande successo, in particolare per le tele che raffigurano le corse dei cavalli, caratterizzate da straordinario dinamismo e forza espressiva.

