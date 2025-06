Le quattro frecce accese da tempo si stanno per spegnere. Buone notizie per la pista ciclabile che a breve sorgerà Simaxis e che collegherà per la prima volta il paese alla zona artigianale. Il tratto che sarà interessato dai lavori è quello che va dall'incrocio di via Gialeto e via Nenni fino ad arrivare in via Tuveri.

«Stiamo aspettando dall'assessorato regionale ai Lavori pubblici solo la documentazione dove si attesta che le risorse verranno trasferite nelle casse comunali - spiega il sindaco Giacomo Obinu - A quel punto potranno essere messe a bilancio. Gli uffici dopo pubblicheranno il bando per la realizzazione dell'infrastruttura».

Il progetto è stato approvato già da tempo. Totale dell'investimento: 273 mila euro finanziati dalla Regione, di cui circa 27mila cofinanziati dal Comune.

L'amministrazione sta attendendo le risorse già da due anni. Sei mesi fa, quando tutto sembrava concludersi, è arrivato un intoppo.

«Un Comune che non ha vinto il bando tempo fa ha fatto ricorso al Tar, motivo per il quale la Regione non ha ancora finanziato le risorse - spiega il sindaco Obinu - Ora però, visto che il ricorso non è andato a buon fine, la Regione procederà con l'iter. Così è stato riferito. Il Comune di Simaxis in graduatoria è abbastanza alto, ciò vuol dire che anche se questo Comune avesse vinto il ricorso a noi non sarebbe cambiato nulla. Lo stop però c'è stato».

