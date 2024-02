Il Comune di Simaxis ha pubblicato un bando per concedere due nuove licenze per quanto riguarda il servizio di noleggio con conducente.

Tra i requisiti l'amministrazione, come da regolamento approvato tempo fa, chiede ai candidati anche di essere proprietari o avere la disponibilità del veicolo utilizzato per il servizio, di non essere titolare di licenza per il servizio taxi e di non aver riportato condanne penali per guida in stato di ebbrezza. Per l’assegnazione delle licenze verranno presi in considerazione anche gli anni di servizio nell’ambito dei trasporti. Il Comune di Simaxis, una volta stilato l'elenco dei candidati ammessi, comunicherà la data degli esami.

La prova di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni è orale e riguarda la conoscenza del Regolamento del Comune di Simaxis, la conoscenza della normativa in materia di trasporto pubblico locale, la conoscenza della toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del Comune e dell’Isola in generale.

Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario ha a disposizione dieci punti, per un massimo di trenta. Per partecipare alla selezione c’è tempo fino al sei marzo.

