L’avviso era chiaro: «Non entrate nel parco per almeno due settimane». Ma c’è chi ha fatto orecchie da mercante. A Simaxis da pochi giorni il Comune ha ultimato il prato del parco giochi "Bennaxi". Una distesa verde tanto attesa dai bambini del paese e che presto sarà fruibile.

Per evitare di creare danni e permettere all’erbetta di attecchire bene gli amministratori comunali avevano chiesto alla comunità di non utilizzare l'area verde, almeno per 15 giorni. Qualcuno invece ha fatto finta di nulla e non solo è entrato all'interno del parco, ma ha anche abbandonato a terra diverse cartacce.

L’avviso era stato postato anche sui social, sulla pagina Facebook istituzionale. Il Comune dopo l'episodio ha quindi pubblicato anche la foto dove si vedono i rifiuti a terra, tra cartacce e lattine di bibite: «Complimenti a chi ha fatto questo», si legge nel post. Tantissime le condivisioni e i commenti contro i maleducati di turno. «I ragazzini senza educazione andrebbero puniti», si legge. E ancora: «Pura inciviltà», «Vergognoso». E tanto altro ancora. Il Comune di Simaxis, come hanno detto in tanti, forse doveva recintare l'area. Invece si è fidato. Ma purtroppo non è andata bene.

