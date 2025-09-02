Elegante per l’occasione, sorridente e fiero di festeggiare con i parenti ma anche con gli amministratori comunali.

Festa a Simaxis questa mattina per i 100 anni di Efisio Flore. Il centenario ha ricevuto a casa la visita del sindaco Giacomo Obinu e dell’assessora comunale alla Cultura e Pubblica istruzione, Chiara Atzori, che gli hanno consegnato una targa portando gli auguri dell’intero paese.

Nato il 2 settembre 1925 a Solarussa, Efisio Flore, una vita passata a lavorare nelle campagne, vive a Simaxis da quando aveva 12 anni. Nonostante la sua età il neo centenario gode di buona salute, è sempre allegro e spiritoso. Ma soprattutto ama ricordare i tempi passati: la guerra, tutto ciò che è cambiato dopo i combattimenti e tanti aneddoti della sua vita.

Per gli amministratori un onore festeggiare un centenario capace di raccontare un pezzo importante del paese.

