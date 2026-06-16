«Gli assessorati sono già stati assegnati, ma svelerò tutto il giorno dell'insediamento, perché voglio che i cittadini tornino a partecipare e presenziare ai consigli comunali. Per questo motivo, mantengo la riservatezza». Così ha deciso il nuovo sindaco di Simaxis, Ignazio Addari, che per ora annuncia solo che l'insediamento del Consiglio comunale si terrà domenica 21 giugno alle 19 nella sede del centro sociale.

Una scelta presa per avvicinare nuovamente la popolazione alla macchina amministrativa. Non un caso, infatti, è stato scelto un giorno in cui le famiglie sono libere dal lavoro.

Per ora, è certo che tra i banchi della maggioranza, per la lista "Simaxis Futura", si siederanno Anna Maria Massidda (83 voti), Francesca Loddo (68 preferenze), Patrizia Sini (57), Renzo Peddis (43), Sebastiano Mereu (42), Daniela Piras (42), Nicola Serusi (38) e Alberto Tiddia (37). Sui banchi dell'opposizione, invece, siederà l'ex sindaco Giacomo Obinu, primo cittadino per due mandati. Con lui ci saranno anche Chiara Atzori e Matteo Olia. Per la lista "Attivamente" siederà sui banchi dell'opposizione solo il candidato sindaco Marco Mottura.

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