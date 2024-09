Fino al 30 settembre a Simaxis si potranno presentare le domande per la concessione di legname per uso domestico, non commercializzabile, ai cittadini e alle associazioni del paese. Si tratta di legna da ardere (eucaliptus) ricavabile dalle aree di proprietà comunale.

È prevista una sola fornitura per nucleo familiare, in tutto il Comune potrà cedere 20 quintali di legna.

Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare la domanda utilizzando il modulo disponibile all’ufficio della Polizia Locale. Il Comune ricorda che non potrà essere rilasciata più di una concessione annuale per nucleo familiare.

Il taglio della legna potrà essere effettuato sulla base di apposita graduatoria e previa dimostrazione dell’avvenuto pagamento. Nel caso di richieste di assegnazione superiori alla quantità di legnatico disponibile, si procederà in base all’ordine di presentazione delle domande al protocollo del Comune fino ad esaurimento. Ai richiedenti poi verranno comunicati i termini e le modalità del taglio.

