Riso ma anche musica, arte, cultura e storia del paese. A Simaxis è tutto pronto per la sagra dedicata al prodotto tipico, in programma oggi e domani. L’evento, giunto all’edizione numero 29, è organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune. Si comincia alle 18. Prima l’appuntamento è al centro sociale dove sarà possibile ammirare due mostre, una dal titolo “Simaxis all’epoca di tziu Damus“, a cura del coro Chiara Luce, in collaborazione con l’associazione Bubburriga e poi “La sagra del riso negli anni”, a cura dell’associazione Bubburriga, in collaborazione con la Pro Loco di Simaxis.

Poi la pesca miracolosa, a cura dell’asilo parrocchiale e la vendita del riso sfuso locale. Dalle 19 in poi, nel piazzale del campo sportivo, che si trasformerà in un ristorante a cielo aperto, inizierà la degustazione del re della giornata, che sarà cucinato in vari modi. Non mancherà lo street food, a cura del comitato San Simaco leva 1974, in collaborazione con il comitato Sant’Isidoro e con l’associazione Asd. Alle 20 spettacolo musicale con la band “Quadral Mode” e a seguire balli sardi accompagnati dall’organetto di Alessandro Nonnis. Domenica si replica. La giornata dedicata al riso però inizierà alle dieci. Rispetto al giorno prima ci sarà l’evento “Aspettando il Natale”, con intrattenimento e attività per bambini: palloncini modellabili, bolle di sapone, caccia al tesoro e tanto altro ancora.

