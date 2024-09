Il Comune di Simala ha aperto i termini per la presentazione delle domande per gli assegni dedicati agli studenti. Nello specifico, sono disponibili, presso gli uffici comunali, i moduli per le domande di rimborso per le spese sostenute nel 2023/2024, per il viaggio e l’istruzione, per l’anno 2024/2025 riferite alle spese per i libri, e per il conferimento di un assegno di studio agli studenti iscritti alle secondarie nel 2023/2024. Nel caso dei rimborsi per viaggio, istruzione e libri, le spese dovranno essere documentate alla presentazione delle istanze.

Per quanto concerne l’assegno di studio, invece, verrà assegnato sulla base dei risultati conseguiti nel corso dell’anno scolastico e la somma sarà di 250 euro. Le domande andranno consegnate presso l’Ufficio Servizio Sociale e Protocollo del Comune, entro il prossimo 26 settembre.

