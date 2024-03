Il Comune di Simala ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione dell’assegno di natalità destinato ai nuclei familiari, per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo, a partire dal primo di gennaio del 2024.

Un intervento che rientra all’interno delle disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento messe in campo dalla Regione, destinate alle famiglie che risiedono in comuni con meno di 3mila abitanti.

L’assegno prevede 600 euro al mese per il primo figlio e 400 per ogni figlio successivo al primo, fino al compimento del quinto anno di età del bambino, a prescindere dall’ISEE del nucleo familiare. Le istanze potranno essere presentate presso gli uffici comunali, compilando il modulo disponibile in Comune, o sul sito istituzionale dell’ente.

© Riproduzione riservata