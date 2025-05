Una trave è già caduta, altre sono penzolanti. Cresce la preoccupazione tra i residenti di Silì: il pergolato in legno che sovrasta una parte dell’area dei giardini pubblici di via Giovanni Paolo I è in condizioni precarie, e rischia di trasformarsi da elemento decorativo a pericolo concreto.

A lanciare l’allarme sono gli stessi cittadini, che frequentano ogni giorno il parco per una passeggiata o per accompagnare i figli a giocare.

«Un pannello è già caduto, fortunatamente senza colpire nessuno – racconta un residente – ma ce ne sono altri che penzolano e sembrano instabili. È solo questione di tempo, non vorremmo accadesse qualcosa di grave».

Il pergolato si trova proprio al di sopra delle panchine, in una zona spesso affollata nelle ore pomeridiane. Le condizioni della struttura – evidentemente danneggiata dalle intemperie e dal tempo – destano preoccupazione soprattutto per i più piccoli e per gli anziani, che trovano lì un luogo di svago e socialità.

Dal Comune l’assessora all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda, assicura un tempestivo intervento: «Non abbiamo ricevuto nessuna segnalazione - spiega - verificheremo al più presto». Nel frattempo molti cittadini hanno già deciso di tenersi alla larga dalla zona.

