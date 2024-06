Prato con erba sintetica e tribune coperte per accogliere anche mille spettatori. Costo totale 500 mila euro. A Caramarzos ieri sera c'è stata l'inaugurazione ufficiale, con una festa grande, che coincide con i sessant'anni della Polisportiva. L'occasione per ripercorrere, anche attraverso scatti fotografici in bianconero, ingialliti dal tempo, sessant'anni di storia del paese, con personaggi che sono stati i protagonisti di quelli anni, tra il 1964 e il 2024.

«Un grande evento per il paese - dice con orgoglio il sindaco, Gian Pietro Arca - perché lo sport è sempre un'ottima ricetta per far crescere bene i giovani. Dicono bene i dirigenti che si sono succeduti in questi fantastici 60 anni, facendo diventare la squadra di calcio del paese un riferimento a livello sportivo, sociale e culturale, che ha sempre unito la comunità sotto una sola bandiera».

Ieri sera alla festa erano presenti diversi protagonisti degli anni lontani. C'erano i figli e i nipoti di chi ha fatto muovere i primi passi alla squadra locale, che adesso non ci sono più, quali Tonino Pitzolu, Giovanni Morittu, Peppino Sechi, Peppino Cuccuru, Tonino Pinna, Antonangelo Beccu. Un evento carico di emozioni. Poi ancora coloro che alla festa non sono venuti, quali Angelo Sechi, una bandiera degli anni sessanta, i fratelli Tonino e Franco Deriu, i fratelli Peppino e Mario Masala, Pietro Cossu. Presenti invece i fratelli Peppino e Michelino Arca, Peppino Mura, Tore Arca, i portieri Giovanni Cossu, i fratelli Gavino, Pierpaolo e Angelo Arca.

Sono stati ricordati gli allenatori defunti, quali Archimede Dore e Tonino Tola. In tanti poi ricordano gli altri allenatori, quali Francesco Cadau e Gigi Caocci, che hanno dato tanto dal punto di visto tecnico e sociale. Alla festa c'erano tanti giovani, quelli che quest'anno militano nel campionato di prima categoria. L'associazione Sportiva Silanus, nel 1986 diventata Polisportiva, ora può contare di un impianto sportivo tra i più importanti e attrezzati del centro Sardegna, quindi di un settore giovanile con numeri interessanti, con ben 85 tesserati.

